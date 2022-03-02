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Minikler meslekleri tanıdı

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Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri "Büyüyünce Ben" etkinliği ile meslek gruplarını öğrendi.

Minikler meslekleri tanıdı
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Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri "Büyüyünce Ben" etkinliği ile meslek gruplarını öğrendi.

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri etkinliklerini sürdürüyor. Yapılan etkinliklerle çocuklara dostluk ve arkadaşlığı aşılayan uzman eğitimciler, bir taraftan da çocukları hayata hazırlıyor. Bu kapsamda yapılan etkinlikte çocuklar meslek gruplarını yakından deneyimledi. "Büyüyünce Ben" etkinliğinde çocuklar büyüklerin yerine geçerek farklı meslek gruplarında farklı sorumluluklar edindi. Mesleklere ait iş elbiselerini giyen çocuklar, iş materyallerini de tanıdı. Her biri farklı bir meslek grubunda yer alan minikler sahnede arkadaşlarına mesleklerini tanıttı.

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