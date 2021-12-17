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Miray, bilek güreşinde Dünya 5’incisi oldu

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Kartepe Belediyesporlu Miray Aktoprak, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Dünya 5’incisi oldu.

Miray, bilek güreşinde Dünya 5’incisi oldu
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Kartepe Belediyesporlu Miray Aktoprak, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Dünya 5’incisi oldu.

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Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 15 yaş altı bayanlar kategorisinde 60 kilogramda yarışan Kartepe Belediyesporlu Miray Aktoprak 5’inci oldu. Aktoprak, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda ikinci olarak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Çelik’in antrenörlüğünde bilek güreşi sporuna başlayan Aktoprak, şampiyona da 5’inci olarak başarıya imza attı. Sporcuların başarılı olmasından mutlu olduğunu söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlerimizin başarıları bizlerin her zaman gurur kaynağıdır. Dünya genelinde birçok seçkin sporcu arasında bizimde sporcularımızın yer alması bizleri her zaman mutlu etmektedir. Romanya’da düzenlenen şampiyonada güzel bir başarı elde eden sporcumuz Miray Aktoprak’ı, hocası ve ailesini gönülden tebrik ediyorum" dedi.

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