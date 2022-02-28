Motivasyon için drama eğitimi aldılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, evde bakım hizmetleri yapan 60 personele motivasyonlarını artırmak amacıyla drama eğitimi verildi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı KO-MEK ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeline, Kocaeli Kongre Merkezinde drama eğitimi düzenlendi. Evde bakım hizmetleri yapan 60 personele, motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitim KO-MEK drama usta öğreticisi tarafından gerçekleştirildi. Karşılıklı etkileşim ve sohbet halinde gerçekleşen eğitimde, katılımcılar ile birlikte uygulama da yapıldı. Eğitime katılan personelin eğlenerek öğrendiği programdan katılımcılar memnun ayrıldı.