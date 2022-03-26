banner4556

Öğrenciler, kiraz fidanı dikti

banner4664

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Orman Haftası dolayısıyla ilköğretim öğrencileriyle birlikte Körfez’in simgesi olan kiraz fidanı dikti.

Öğrenciler, kiraz fidanı dikti
banner4582
banner4336

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Orman Haftası dolayısıyla ilköğretim öğrencileriyle birlikte Körfez’in simgesi olan kiraz fidanı dikti.

Her yıl 21-26 Mart’ta kutlanan Orman Haftası ve Ağaç Bayramı bu yıl da yurdun dört bir yanında kutlandı. Bunlardan biri de Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve TEMA Vakfı Körfez Şubesi temsilcilerinin katılımıyla, Hedise Evyap İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti.

Körfez’in sembolü olan kiraz ağaçlarının ekimi ile gerçekleşen etkinlikte konuşan Başkan Söğüt, “Bizden sonraki nesle güçlü bir gelecek bırakmak için yeşili korumak, doğayı tüm saygınlığıyla ve özüyle kabul etmek gerekir. Tabiat konusunda sorumluluk hepimizin. Bize emanet edileni, bizden sonraki emanetçilere ulaştırmak milli bir görevdir” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR’ı Çanakkale’de
Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR’ı Çanakkale’de
  1. ÇANAKKALE

banner3841

banner4577

banner4616