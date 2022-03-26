Öğrenciler, kiraz fidanı dikti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Orman Haftası dolayısıyla ilköğretim öğrencileriyle birlikte Körfez’in simgesi olan kiraz fidanı dikti.

Her yıl 21-26 Mart’ta kutlanan Orman Haftası ve Ağaç Bayramı bu yıl da yurdun dört bir yanında kutlandı. Bunlardan biri de Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve TEMA Vakfı Körfez Şubesi temsilcilerinin katılımıyla, Hedise Evyap İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti.

Körfez’in sembolü olan kiraz ağaçlarının ekimi ile gerçekleşen etkinlikte konuşan Başkan Söğüt, “Bizden sonraki nesle güçlü bir gelecek bırakmak için yeşili korumak, doğayı tüm saygınlığıyla ve özüyle kabul etmek gerekir. Tabiat konusunda sorumluluk hepimizin. Bize emanet edileni, bizden sonraki emanetçilere ulaştırmak milli bir görevdir” dedi.