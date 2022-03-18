Öğrencilere Çanakkale Savaşı anlatıldı

Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen konferansta öğrencilere Çanakkale Savaşı’nın önemi anlatıldı.

Kocaeli Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü kapsamında konferans düzenledi.

Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Bilgin Ayhan, protokol temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere Çanakkale zaferinin bilinciyle yaşamalarını vurgulayan Yaşar Çakmak, "100 yıl devletlerin tarihinde çok uzun bir süre değildir. Çanakkale buraya çok yakın bir mesafe. 100 sene önce dünyanın en büyük devletleri yakına kadar gelmişler. Allah muhafaza eğer dikkatli olmazsak, ülkemize vatanımıza sahip çıkmazsak bu tehlike her zaman var" dedi.

Bilgin Ayhan ise öğrencilere Çanakkale Savaşı’nın sebeplerini ve sonuçlarını anlattı. Bilgilendirici konferansı için Bilgin Ayhan’a Yaşar Çakmak tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.