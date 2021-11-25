Öğretmenler, Doğu Demirkol’un stand-up gösterisiyle eğlendi

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi’nde öğretmenlerle buluştu.

Gösteriyi çok sayıda öğretmenle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da izledi. Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, Kocaeli İl Milli Eğitim şube müdürleri Melih Engin ve Murat Şendoğan, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya ile İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu da gösteriyi izleyenler arasında yer aldı.

Gösteri öncesinde kendisi de bir eğitimci olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyakakın meslektaşlarına yönelik selamlama konuşması yaptı. Büyükakın, "Öğretmenler Gününüz kutlu. Allah sizlere güzel nesiller yetiştirmeyi nasip etsin. Meslektaşlarımla bu kutlu yolda daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Kocaeli için emek vermeye devam edelim" dedi.

Kendi hayatından kesitleri esprili örneklerle anlattı.

Konuşmanın ardından Doğu Demirkol alkışlar arasında sahneye gelerek gösterisine başladı. 1 saat 15 dakika sahnede kalan Demirkol, gösterisinde kendi hayatından kesitleri esprili örneklerle anlattı. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filminde başrol oynayan Demirkol, sette yaşadığı anılarını da yine kendine has esprili üslubuyla anlattı. Gösteriyi büyük bir beğeni ve kahkahalarla izleyen öğretmenler ise sevilen komedyene alkışlarıyla karşılık verdi.

Doğu Demirkol, gösterinin sonunda kendisini izlemeye gelen öğretmenlere teşekkür ederek, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Tahir Büyükakın da sanatçıya çiçek vererek teşekkür etti.