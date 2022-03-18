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Okçular hedefi 12’den vuracak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında 8-16 yaş aralığındaki sporcular için Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonası düzenleyecek.

Okçular hedefi 12’den vuracak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında 8-16 yaş aralığındaki sporcular için Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonası düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mart Cumartesi günü İzmit 50. Yıl Spor Salonu’nda yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonası düzenleyecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen şampiyonaya, Kocaeli genelinde geleneksel Türk okçuluğu branşlarında faaliyet yürüten kulüplerin 8-16 yaş aralığındaki sporcuları katılım gösterecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Geleneksel Türk Okçuluk Kocaeli Salon Şampiyonası’nın kentte yeni okçuların yetişmesine katkı sunacağını ifade etti.

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