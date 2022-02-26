banner4556

Öngörülebilir hastalıklara karşı 732 okulda önlem alındı

banner4664

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan vektör mücadelesi hizmetleri kapsamında 732 okulda haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Öngörülebilir hastalıklara karşı 732 okulda önlem alındı
banner4581

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan vektör mücadelesi hizmetleri kapsamında 732 okulda haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldı.

banner4336

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm yıl boyunca sivrisinek ve karasinek gibi zararlılarla karşı mücadele çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Halk sağlığını tehdit eden ve hastalıkların yayılmasına aracılık eden haşere ve kemirgenler hedef alındı. Haşereler ve kemirgenler gibi zararlılara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ilk ve ortaöğretim seviyesindeki 732 okulda ilaçlama çalışmaları yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamada, özellikle okul lavaboları, ardiye, kalorifer dairesi gibi zararlı canlıların üreme odaklarını oluşturan hedef noktalarda gerçekleştirildi. Okullarda uygulanan ilaçlama ile kemirgenlerden bulaşan hantavirüs enfeksiyonları, veba, leptospira enfeksiyonları ile haşerelerden kaynaklanan verem, tifüs, dizanteri gibi hastalıklarla mücadelede hedeflendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Laçin’den şehit ailelerine ziyaret
Laçin’den şehit ailelerine ziyaret
  1. YALOVA

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666