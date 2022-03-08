Ormanya’ya yaya üst geçidi yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya’ya yayaların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak üst geçit için ihale yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ormanya’ya D-100’den yaya trafiğini sağlayacak üst geçit için ihale 29 Mart Salı günü Saat 14.00’te yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak 47,5 metre uzunluktaki yaya üst geçidinin yer teslimi sonrası 180 günde tamamlanması planlanıyor. D-100 üzerinden Ormanya’ya yaya ulaşımını sağlayacak üst geçidin kolonları beton, ana kirişi çelik konstrüksiyon üzeri ise betonarme döşeme olacak. Görsel zenginlik açısından köprünün üzerine koyulacak saksılara çiçek ekilecek, üst geçit kolonları ağaç gövdesi giydirme şeklinde yapılacak. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı ve Türkiye’nin en önemli doğa turizm destinasyonu Ormanya’ya yaya ulaşımını sağlayacak üst geçit, doğal konsepte uygun şekilde çiçekler ve ağaç gövdesi kaplama ile estetik bir görüntüde inşa edilecek.