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Özel çocukları bu projeyle hayata kazandırıyorlar

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan ve özel çocukların hayata kazandırılmasını amaçlayan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında Darıca ilçesinde de özel çocukların yüzleri güldü.

Özel çocukları bu projeyle hayata kazandırıyorlar
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan ve özel çocukların hayata kazandırılmasını amaçlayan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında Darıca ilçesinde de özel çocukların yüzleri güldü.

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan ve özel çocukların kendilerini değerli hissetmelerini sağlamayı, sevgi ve şefkat eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla baş etmeleri için destek olmayı, temel yaşam becerilerini geliştirmeyi sağlamak için psiko-sosyal, kütürel, sportif, sanatsal ve çevre ile ilgili faaliyetlere katılmalarını sağlayarak olumlu bakış açısı kazanmalarını amaçlayan ÖNEM projesi, Darıca’da da uygulanıyor. Bu kapsamda Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, ‘Ben De Varım’ sloganıyla yola çıkarak özel çocuklarla bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı etkinliğinde çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlayan Kaymakam Kara, çocuklara çeşitli hediyeler de vererek onların yüzlerini güldürdü. Özel çocuklar da Kara’ya kendi yaptıkları resim ve boyama çalışmalarını hediye etti. İlçe genelinde bu tarz çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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