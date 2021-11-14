Özel öğrenciler, Miniatürk ve Panorama 1453 müzesini gezdi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri İstanbul’da yer alan Miniatürk ve Panorama 1453 müzesini gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafif ve orta düzeydeki özel öğrencilere Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkeziyle hizmet veriyor. Öğrenciler, beden eğitimi, drama, halk oyunları, müzik, el sanatları, seramik, mozaik, bahçecilik, bağımsız yaşam, değerler eğitimi, akıl oyunları, bireysel eğitim, psikolojik eğitim, akademik ders sınıfları, E-KPSS sınıfları, mutfak atölyelerinde eğitim alırken çeşitli kültür ve sanat gezilerinde de sosyalleşme imkanı buluyor. Özel öğrenciler son olarak İstanbul’da yer alan Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih müzesini gezdi. Salgın süreciyle zor günleri geride bırakmaları adına destek olunan özel öğrenciler, Miniatürk ve Panorama 1453 tarih müzesine hayran kaldı.