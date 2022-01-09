banner4556

Pazarlar marketlerden çok daha ucuz

banner4336

Kocaeli’de semt pazarlarında fiyatların marketlerden ucuz olması, tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Pazarlar marketlerden çok daha ucuz
banner4581

Kocaeli’de semt pazarlarında fiyatların marketlerden ucuz olması, tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Kocaeli’de semt pazarlarında fiyatların marketlere göre daha düşük olduğu görüldü. Pazarlarda domates 6 TL, patates 5 TL, pırasa 4 TL, portakal 5 TL, marul 2 TL, sarımsak 5 TL, soğan 2 buçuk TL, muz ise 9 buçuk TL’den satılıyor.

banner4575

Pazar esnafı Gökhan Pamukçu, "Fiyatlar gayet normal. Pazar fiyatları, piyasaya göre gerçekten çok ucuz. Mandalinanın fiyatı 5 ile 7 TL arasında değişiyor. Fakat bu ürünler markete girdiği zaman 10-15 TL arasında satılıyor" dedi.

Ispanak, pırasa ve karnabaharın fiyatının çok uygun olduğunu belirten Pamukçu, "Biber ve domates gibi ürünlerse yazın çıktığı için şu anda pahalı. Az çıkan bir ürünün alıcısı çok olunca bu durum ister istemez fiyata yansıyor" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yenişehir’de Büyükşehir ile birçok proje hayata...
Yenişehir’de Büyükşehir ile birçok proje hayata...
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321