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Plevne Parkı’nda yenileme çalışması yapıldı

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Derince Belediyesi ekipleri, Çınarlı Mahallesi’nde bulunan Plevne Parkı’nda yenileme çalışması yaptı.

Plevne Parkı’nda yenileme çalışması yapıldı

Derince Belediyesi ekipleri, Çınarlı Mahallesi’nde bulunan Plevne Parkı’nda yenileme çalışması yaptı.

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Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mevcut parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte güvenle vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturan belediye ekipleri, mevcut parkların bakımını yapıp yeniden düzenleyerek kullanıma sunuyor. Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Plevne Parkı da ekipler tarafından yenilendi. Yapılan çalışmalarla parkın oyun grupları, oturma bankları ve zemini yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

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