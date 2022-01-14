POMEM sınavına hazırlık kursunun başvuruları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan öğrenciler için açtığı kursa başvurular başladı.

Geçtiğimiz dönemde sınavlara Büyükşehir’in kurslarında ücretsiz olarak hazırlanan çok sayıda genç, polislik mesleğine adım atmayı başarmıştı. 28. Dönem POMEM sınavları için yeni dönem başvuruları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki Spor Şube Müdürlüğü’ne elden yapılacak. 28. Dönem POMEM Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, başvuru formunu Spor Şube Müdürlüğü’nden alabilecek.