banner4556

Potada Kocaeli’nin şampiyonu Gölcük Belediyespor

banner4664

Gölcük Belediyespor Erkekler Basketbol A Takımı, Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde Çayırova Belediye Spor’u 86-77 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu.

Potada Kocaeli’nin şampiyonu Gölcük Belediyespor
banner4581

Gölcük Belediyespor Erkekler Basketbol A Takımı, Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde Çayırova Belediye Spor’u 86-77 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu.

banner4336

Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden Gölcük Belediyespor Erkekler Basketbol A Takımı, KBB Darıca Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta Çayırova Belediye Spor’u 86 -77 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu. Ligde oynadığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet alarak şampiyon olan Gölcük Belediyespor, Bölgesel Basketbol Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Şampiyon olan takımı kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gururumuz gençlerimizi, spor birimimizi, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyor, Bölgesel Basketbol Ligi’nde de üstün başarılar diliyorum" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışına sayılı...
1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışına sayılı...
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349