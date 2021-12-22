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Sağlık sorunu olanlara ve yaşlılara sıcak yemek

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Çayırova Belediyesi, hem sağlık sorunu olan kişilere hem de yaşlı bireylere sıcak yemek dağıtıyor.

Sağlık sorunu olanlara ve yaşlılara sıcak yemek

Çayırova Belediyesi, hem sağlık sorunu olan kişilere hem de yaşlı bireylere sıcak yemek dağıtıyor.

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Sosyal belediyecilik çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, ilçede sağlık sorunu yaşayıp yemek yapacak durumda olmayan vatandaşlara ve yaşlılara yardım eli uzatıyor. İhtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdüren Çayırova Belediyesi, haftanın 7 günü sıcak yemek dağıtıyor. Çayırova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden uygulama kapsamında her gün farklı yemek menüsü ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giysi ve temizlik malzemeleri desteğinin yanı sıra Çayırova Kartla da mağazalardan alışveriş yapma imkanı sunuluyor.

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