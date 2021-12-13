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Sahne İzmit’in yeni proje çalışmaları devam ediyor

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İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi, yeni proje çalışmalarına devam ediyor.

Sahne İzmit’in yeni proje çalışmaları devam ediyor
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İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi, yeni proje çalışmalarına devam ediyor.

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Yöresel halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla dansçılar yetiştiren İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi, yeni yıl için kültür sanat etkinliklerine hazırlanıyor. Bayramlarda, etkinliklerde ve özel günlerde gerçekleştirdikleri gösterilerle alkış toplayan Sahne İzmit Halk Dansları Ekibi, İzmit sokaklarını neşelendirmeye devam edecek. İzmit Sanat Akademisi’nde alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelen dans tutkunları, pandemi kurallarına uygun olarak eğitim alıyor. İzmit Sanat Akademisi, 7’den 70’e tüm sanat ve dans severlere kapısını açıyor.

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