Sakarya Üniversitesine Hat 280 ile ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi gerçekleştirilen Hat 280 seferlerine yarın başlıyor.

Uzun zamandır vatandaşlar tarafından talep edilen Hat 280, ilk seferini yarın saat 07.45’te yapacak. Gün boyu toplamda 12 sefer gerçekleştirecek otobüsler, Sakarya Üniversitesi ile Kocaeli Otogarı arasında köprü vazifesi görecek.

Kocaeli otogarı 22 numaralı perondan hareket edecek otobüsler ile Sakarya Üniversitesine aktarmasız ulaşım sağlanacak. Gidiş ve dönüş olmak üzere toplamda 72 kilometre boyunca hareket edecek otobüs Sakarya Üniversitesine ulaşacak. Kocaeli’de oturup Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde okuyan öğrenciler için hizmet vermeye başlayan 280 No’lu otobüs 6 gidiş 6 dönüş olmak üzere 12 sefer yapacak. 280 No’lu otobüs, İzmit Otogar (22 Nolu Peron ) - Yahya Kaptan - D-100 Karayolu - Uzuntarla - Eşme - Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü güzergahı üzerinde Kocaeli il sınırlarında yer alan tüm duraklardan yolcu almaya pazartesi itibarıyle başlayacak.

280 No’lu hattın Kocaeli Kart ücret tarifesi; tam 13 TL, öğrenci 7.5 TL, indirimli 9 TL ve 7/24 tek binişlik bilet 15 TL şeklinde belirlendi.