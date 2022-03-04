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Salim Dervişoğlu Caddesine 3 yeni sinyalizasyon

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) toplantısında, Salim Dervişoğlu Caddesine 3 yeni sinyalizasyon kurulmasına karar verildi.

Salim Dervişoğlu Caddesine 3 yeni sinyalizasyon
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) toplantısında, Salim Dervişoğlu Caddesine 3 yeni sinyalizasyon kurulmasına karar verildi.

UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun başkanlık yaptığı toplantıya Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Bölge Şefliği, ilçe belediye temsilcileri ve meslek odası başkanları katıldı. Toplam 146 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda araç ve yaya trafiğinin yaşandığı Salim Dervişoğlu Caddesinde 3 yeni sinyalizasyon kurulması için karar alındı. Yeni trafik ışıklarıyla birlikte yayalara daha güvenli ulaşım imkanı sağlanacak.

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