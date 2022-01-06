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Sanayi Mahallesi’nde yol genişletme çalışmaları tamamlandı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi’nde yol genişletme ve kavşak yapımı çalışmaları tamamlanarak araç trafiğine açıldı.

Sanayi Mahallesi’nde yol genişletme çalışmaları tamamlandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi’nde yol genişletme ve kavşak yapımı çalışmaları tamamlanarak araç trafiğine açıldı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından İzmit Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi’nde kavşak ve yol üstyapısı yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışma kapsamında yağmursuyu alt yapısı, kaldırımlar ve yol üstyapısı yenilendi, cadde genişletilerek şerit sayısı arttırıldı. Kavşak yapımı ve üstyapı yenilemesiyle trafik rahatladı. Bölgedeki AVM ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ulaşım da kolaylaştı. Kavşak düzenlemesi ve yol üstyapısının yenilenmesi sonrası park bahçeler daire başkanlığı ekipleri tarafından çevre düzenlemesi yapıldı. Trafik uyarı levhaları montajı da yapılan kavşak, bölgede yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm oldu. 565 metrekare yeşil alana 70 kamyon toprak serildi ve süs bitkileri ekimi yapıldı.

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