Şanslı okuyuculara tiyatro bileti

Büyükşehir Halk Kütüphanesi’nin okuyucuları, gerçekleştirilen çekilişte çift kişilik Şehir Tiyatroları bileti kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde 2021 aralık ayında ödünç kitap alan 1000 kişiden en çok kitap okuyarak, ilk 30’a giren okuyucular arasında çekiliş gerçekleştirildi. Çekiliş sonuncunda şanslı numaraların sahibi olan okuyucular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan çift kişilik bilet kazandı. Çekiliş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Şans topları 10 talihli okuyucu için döndü. Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nin genç okuyucuları tarafından gerçekleştirilen çekilişte; 7, 13, 21, 22, 27,18, 17, 10, 24 ve 3 numaraları, şanslı numaralar olarak belirlendi.