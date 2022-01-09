Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik için Körfezliler anma yürüyüşünde bir araya geldi.

Körfez Belediyesi, KAI Vakfı, Kocaeli Karslılar Derneği ve Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş; İlimtepe Mesire Alanından başlayarak Körfez Şehitliği’ne kadar devam etti. Yürüyüşe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, İlçe Mili Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, vakıf ve dernek başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüş Körfez Şehitliği’nde sona ererken, burada da şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

"Bugün onların aziz hatıraları için yürüdük"

İlçe Müftüsü Muhammed Aydın’ın yaptırdığı dua sonrasında konuşan Başkan Şener Söğüt, "Bundan tam 107 yıl önce Sarıkamış’ta bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlar bu toprakları bize vatan kılmak için şehit oldular. Bizler de bugün bu topraklarda çocuklarımızla birlikte sevdiklerimizle birlikte onlar sayesinde özgür bir şekilde yaşıyoruz. Bugün onların aziz hatıraları için yürüdük. Onlar vatanın kurtulması için kar-kış demeden yürüdüler; üşüdüler, dondular, şehit oldular. Bizler de yürürken düşündük; onlar donarak şehit oldular, bizler de terledik. O gün donarak şehit olmak anlamlıydı bugün de bu ülke için, bu ülkenin daha güçlü olması için daha fazla çalışmak ve çalışırken terlemek anlamlı" dedi.