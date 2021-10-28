Şehir Tiyatroları, İstanbul Tiyatro Festivaline katılacak

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 15 yıl aradan sonra Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde Vişne Bahçesiyle seyirci karşısına çıkacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt kısa süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na konuk oldu. Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın misafiri olarak Vişne Bahçesi oyununu izleyen Kurt, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Kurt ile Sigalı arasında yapılan görüşmeler neticesinde Devlet Tiyatroları’nın Kocaeli’de sahne alması kararlaştırıldı. Öte yandan Şehir Tiyatrosu, kasım ayında düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivaline Vişne Bahçesi oyunuyla katılacak. Yerli ve yabancı çok özel yapımların yer aldığı festivale 15 yıl sonra tekrar kabul edilen Kocaeli Şehir Tiyatrosu, böylece önemli bir başarıya daha imza attı.

Devlet Tiyatroları ise 12, 13, 14 Kasım tarihlerinde Bizim Yunus adlı oyununu SDKM’de sahneleyecek.

"25. yılımız dolu dolu geçecek"

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sigalı, "1,5 yıllık zorunlu aranın ardından Kocaeli seyirciyle iki yeni oyunumuzla buluşmaktan büyük keyif aldık. Yeni sezon için çok iyi hazırlandık. Vişne Bahçesi ve Radyo-yu Humayun oyunlarımız ilk günden seyirciden yoğun ilgi gördü ve beğeniyle karşılandı. Kasımın 2. haftası Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivaline Vişne Bahçesi oyunuyla katılacağız. 14’ü yerli, 11’i yabancı olmak üzere çok değerli seçkileri gündemine alarak programında yer veren İKSV İstanbul Tiyatro Festivali, tiyatromuzu bu seçkilerin içinde gösterime değer bularak programına dahil etti. Ve tiyatromuz 15 yıl sonra tekrar festival programına girerek büyük bir başarıya imza attı. Bu bizim için çok önemli. Bir diğer güzel gelişme ise Devlet Tiyatroları ile imzalayacağımız protokol. Devlet Tiyatroları her ay bir oyunu burada sahneleyecek. Bizde farklı bir yere gidip ilimizi temsil edeceğiz. Ocak ayında kurumumuz 25. yılına ulaşıyor. Seyircimiz için çok güzel oyunlar hazırladık" ifadelerini kullandı.