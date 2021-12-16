Şehr-i İzmit Kafe açıldı

İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Tarihi Süleyman Paşa Hamamı ve Şehr-i İzmit Kafe’yi vatandaşların hizmetine sundu.

Kayıp Şehir Nikomedia’yı gün yüzüne çıkarmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladıktan sonra çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, kent kültürünü ortaya koyabilmek adına aynı tarihlerde başka bir çalışma daha başlattı. Bu kapsamda yaklaşık 9 aydır devam eden İzmit İçkale ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Canlandırma Projesi’ne öncülük eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tarihi Süleyman Paşa Hamamı ve Şehr-i İzmit Kafe’yi yeni çehresiyle İzmit’e kazandırdı.

"Bu kentin dinamiği var"

İzmit İçkale ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Canlandırma Projesinin detaylarını paylaşan Başkan Hürriyet, "Bu kentin bir dinamiği var. Bu kentin tarihsel ve kültürel bir kazanımı ve zenginliği var. Göreve geldiğimizde en iyi yapacağımız iş bu zenginliği ortaya çıkarmaktı. İzmit hep sanayi kimliğiyle anılır. Hep iddia ederim, İzmit’in sadece sanayi kimliği yoktur. Bu kentin bir tarım kimliği, kültür kimliği, tarih-turizm kimliği olmalı dedim. Bu kimliğin gerekliliklerini biz yerel yönetimler kamu kaynaklarını doğru kullanarak ortaya çıkarmalıyız düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu kentin turizm damarını ortaya çıkaracak ve bunun insanımıza ekonomik fayda, kültürel fayda, toplumsal fayda oluşturmasına katkı sağlayacak şekilde birkaç konuya odaklandık" dedi.

"Tarihi yapılar hayatın akışına karışacak"

Akçakoca Mahallesi’nin İzmit’in en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu dile getiren Hürriyet, "Antik Nikomedia dönemine tarihlenen İçkale surlarının akropolü durumunda olan alan Orhan Gazi’nin fethiyle yerleşik hayata geçilen ilk merkezlerden biri olma özelliği taşıyor. Kültürel mirasımızı korumak, sürdürülebilirliği kılmak amacıyla başlatmış olduğumuz İzmit İçkale ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Canlandırma Projesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlanan ve devam eden tarihi yapılar yeniden hayatın akışına karışacak ve değerli halkımızın da işbirliğiyle yaşayan, üreten mahallelerimizden biri olacak. Bu alanların sanatın, kültürün ve turizmin uğrak noktası olması için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.