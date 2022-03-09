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Sekapark bahara hazırlanıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşan bahar mevsimi öncesi Sekapark’ta yenileme çalışmaları başlattı.

Sekapark bahara hazırlanıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşan bahar mevsimi öncesi Sekapark’ta yenileme çalışmaları başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz aylarının yaklaşmasıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanlarda yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda ekipler, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’ta çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, ahşap yürüyüş yollarının eskiyen parçaları sökülüyor. Sökülen parçalar ekipler tarafından yenileriyle değiştiriliyor.

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