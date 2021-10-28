Sepaş Enerji Buluşmaları, ikinci sezonuyla devam ediyor

Enerji sektörüyle ilgili merak edilen soruların alanında uzman isimler ile yanıt bulduğu Sepaş Enerji Buluşmalarının ikinci sezonu başladı.

Gıdadan gayrimenkule, kimyadan turizme farklı alanlarda enerji tedarikinin öneminin konuşulduğu Sepaş Enerji Buluşmaları’nın ikinci sezonunun teması, sektörler arası olarak belirlendi. YouTube, Instagram, Spotify ve iTunes üzerinden seyirciyle buluşan programın yeni sezonunun ilk iki bölümünde, Sepaş Enerji Kurumsal İletişim Yöneticisi Muhsine Küçük’ün konukları Akyaşam Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Levent Çanakçılı ve Enerji Editörü Mehmet Erdoğan Elgin oldu.

"Büyük projeler gündeme gelmeye başladı"

Sepaş Enerji Buluşmaları’nın yeni sezonunun ilk bölüm konuğu Akyaşam Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Levent Çanakçılı oldu. Akyaşam çatısı altında Türkiye’nin en önemli AVM ve gayrimenkul yatırımlarını yöneten Çanakçılı, alışveriş merkezleri için enerji verimliliğinin önemini ve gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri yorumladı. Günümüzde trend haline gelmeye başlayan yeşil bina konseptine ilişkin yatırımcıların çok daha bilinçli olduğuna değinen Çanakçılı, "Son zamanlarda daha büyük projeler gündeme gelmeye başladı. Proje veya site konsepti devreye girdiğinde en büyük etkenlerden biri aidat oluyor. Binanın verimli ya da yeşil bina olması demek, o aidatın daha düşük olması demek" dedi.

Elgin verimli enerji kullanımını anlattı

Yeni sezonun ikinci bölümüne konuk olan Enerji Editörü Mehmet Erdoğan Elgin ise enerji okuryazarlığı ve farkındalığı, sürdürülebilir enerjinin önemi, günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası enerjinin doğru ve verimli kullanılması gibi konuların ayrıntılarını izleyicilerle paylaştı. Türkiye’de enerji konusundaki bilincin artırılmasının gerekliliğini dile getiren Elgin, "Anne ve babaların çocuklarına verebileceği en iyi eğitim çevre bilinci, geri dönüşüm bilinci ve enerji verimliliği" dedi.