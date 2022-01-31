Sepaş Enerji çağrı merkezi, 2021’de 758 bin kişiye hizmet verdi

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji çağrı merkezi, 2021 yılında 758 bin kişiye hizmet verdi.

Türkiye’nin her noktasında faaliyet gösteren elektrik perakende şirketi Sepaş Enerji, 2021 çağrı merkezi rakamlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre geçtiğimiz yıl, abonelik işlemleri için çağrı merkezini arama oranlarında artış yaşandı. Son bir yıl içinde çağrı merkezi üzerinden interaktif sesli yanıt sistemini arayanların sayısı 758 bin 873 kişiye çıkarak yüzde 12 yükseldi.

Aboneler en çok çağrı merkezinde işlem yaptı

444 5 186 telefon numarasını tuşlayarak Sepaş Enerji’ye ulaşanların yüzde 99,72’si, müşteri temsilcisine bağlanıp yanıt aldı. Yüzde 99,97 olarak kayıtlara geçen ulaşılabilirlik seviyesi de artarken Sepaş Enerji müşterilerinin yüzde 30’u hizmet almak için Çağrı Merkezini tercih etti. Aboneler, çağrı merkezi aracılığıyla evden çıkmaya gerek kalmadan güvenli ve kolay şekilde işlemlerini kısa sürede tamamlayabildi.

Çağrı merkezinde görüntülü konuşma dönemi başlayacak

Sepaş Enerji Pazarlama, Müşteri Yönetimi ve Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Sezer Altınok, çağrı merkezine bu yıl içinde görüntülü görüşme seçeneğinin de ekleneceğini belirtti. Altınok, "Günün her saati açık ve ulaşılabilir olan çağrı merkezimiz, Sepaş Enerji’nin abonelere en yakın olduğu kanallardan biri. Hızlı, güvenli ve çözüm odaklı hizmetimiz sayesinde abonelik ve ödemelerle ilgili çok sayıda işlem yapılabiliyor. Bu nedenle Sepaş Enerji’ye çağrı merkezi üzerinden ulaşanların sayısı artarken arayanların memnuniyet seviyesi de yüzde 85’e yaklaşıyor. Bu sonuçları yeni hizmetlerimizi şekillendirmenin başlangıcı olarak görüyoruz. Görüntülü görüşme ve verdiğimiz diğer hizmetlerin de çeşitliliğini artırarak müşterilerimizin çağrı merkezimiz ile ilgili deneyimini bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz"