Serdar Mahallesi’ne 30 yıl sonra yeni yol

Serdar Mahallesi’nde Küme Evler ile Er Sokak’ı birbirine bağlayarak ulaşım süresini beş kat daha kısaltan yeni yol, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

Serdar Mahallesi Küme Evler Sokak’ta yaşayan vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ten, Küme Evler ile Er Sokak’ın bağlantısının sağlanmasını, özellikle çocukların okula giderken yolu kısalttığı için sık kullandığı yolun iyileştirilmesi talebinde bulundu. Bu sorunu çözeceğini ve iki sokağı bağlayacak yolun tamamının genişletileceğinin ve üst yapısının düzenleneceğinin sözünü veren Hürriyet, ekiplere talimat verdi. Bölge koşulları dikkate alınarak söz konusu alana beton yol yapılmasına karar verildi ve Küme Evler’den Er Sokak’a uzanan yolda çalışma başladı. 650 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki yol mahalleye beton yol olarak kazandırıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her iki sokağı birbirine bağlayan stabilize yolun genişletilmesi çalışmasını kısa sürede tamamladı. 600 metreküp beton dökülerek, yol tamamlanacak. 30 yıl sonra mahallesine istedikleri yolun yapıldığını belirten Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yol çilelerinin bittiğini söyledi, Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.