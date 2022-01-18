Sokaktan kurtarıldı, barınma merkezine yerleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimler sırasında sokakta kalan bir vatandaşı daha bularak barınma merkezine yerleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sosyal Hizmetler Acil Müdahale ekibi sokakta yaşamak zorunda olan vatandaşlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Kentte sürekli devriye gezen zabıta ekipleri, Yeni Cuma Cami’de kalan bir vatandaşa rastladı. Görevli zabıta ekibi, evsiz vatandaşı ikna ederek Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine götürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi ihtiyaç sahibi vatandaşların evi oluyor. Soğuk kış aylarında kimsesiz vatandaşların yuvası olan barınma merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriliyor. Ayrıca sokaktan alınan vatandaşlara yeni ayakkabı, mont, kazak, pantolon, çorap ve eşofman veriliyor.