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Sosyal yardım için 40 prefabrik

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım amaçlı 40 prefabrik ev alım ihalesi gerçekleştirdi. İhaleye 11 katılımcı firma teklif verirken, en yüksek teklif 8 milyon 200 bin TL oldu.

Sosyal yardım için 40 prefabrik
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım amaçlı 40 prefabrik ev alım ihalesi gerçekleştirdi. İhaleye 11 katılımcı firma teklif verirken, en yüksek teklif 8 milyon 200 bin TL oldu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Muhtelif yerlerde değerlendirilmek üzere 40 prefabrik ev alım ihalesi gerçekleştirildi. Sosyal yardım amaçlı değerlendirilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çevirim içi olarak düzenlenen ihaleye 11 katılımcı firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklif 8 milyon 200 bin TL olurken en düşük teklif ise 5 milyon 178 bin 240 TL oldu.

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