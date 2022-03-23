Sürdürülebilir ulaşım ana planı için saha çalışmalarına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının" güncellenmesi için saha çalışmalarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılında Kocaeli Ulaşım Ana Planını hazırlamış ve plan üzerinde 2014 yılında güncelleme yapmıştı. Tamamlanan planın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattı başta olmak üzere birçok ulaşım projesini hayata geçirdi. Hazırlanan planda yeni ulaşım projelerini kapsayacak şekilde 2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının güncellenmesi için saha çalışmalarına başlandı.

Başlıklar belirlendi

Çalışmalar kapsamında kentsel yolculuk yapısının tanımlanmasına yönelik olarak nüfus, iş gücü, iş yeri dağılımı, diğer sosyo-ekonomik veriler genel trafik ve toplu taşım araç ve yolcu sayımları ile yaya, yolcu, kullanıcı anketleri, hız ve seyahat süreleri etütleri gibi ilave bilgiler toplanıyor.

136 noktada sayım

Plan çalışmaları kapsamında ulaşım modelinin kalibrasyonunda kullanılmak üzere, belirlenen kontrol, perde ve kordon hatlarında, bölgeler arasındaki taşıt ve yolcu geçişlerini saptamak amacıyla sayımlar yapılıyor. Hem kordonların hem de perdelerin seçiminde, bölgeler arasında yapılan yolculukları belirlemek ve şehir içindeki bölgeler arası ya da belirli bir bölgenin sahip olduğu hareketliliği temsil edebilecek kesitler oluşturuldu. Kocaeli için 15 perde hattı, 3 kordon hattı ve 1 dış kordon hattı oluşturularak, toplamda 153 kesit noktası belirlendi. Yapılan değerlendirmeler ile 136 kesit noktası için sayım yapılması öngörüldü ve çalışmalar devam ediyor.

Güncelleme yapılacak

2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı Ve Lojistik Ana Planı Ulaşım modelinin güncellenmesi işi kapsamında yol ağı, toplu taşıma ağı, durak, hat, işletme, bilet politikası, sinyal noktaları, faz planları, otopark alanları (açık-kapalı-katlı vb.), nüfus, istihdam gibi demografik verileri ile 2040 hedef yılı projeksiyon verileri de imar planlarına uygun şekilde güncellenecek.