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Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor

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Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sahiplendirilerek, sıcak yuvalarına kavuşuyor.

Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor
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Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sahiplendirilerek, sıcak yuvalarına kavuşuyor.

Merkezde yapılan yenilikler ve alınan teknolojik cihazlar sayesinde sokaklarda yaşayan hayvanlara acil müdahalede bulunularak, daha sağlıklı olmaları hedefleniyor. Sokak hayvanlarının ameliyatlarının da gerçekleştirildiği merkezde, 323 köpek ve 151 kedi kısırlaştırıldı. Sadece bu yıl içerisinde yapılan kısırlaştırma ameliyatı ise 150’ye ulaştı. Merkezde tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sahiplendirilerek, sıcak yuvalarına kavuşuyor.

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