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Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir teknik servis dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir teknik servis dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerinde bulunan binanın alt katındaki teknik serviste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknik servis dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafında yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle dükkanda maddi hasar meydana geldi.

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Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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