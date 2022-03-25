Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’de ticari taksinin kaldırıma çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Kandıra Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 41 T 0497 plakalı ticari taksi kaldırıma çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle M.D. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü M.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.