Topçular’a yeni merdiven yapılıyor

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Topçular Mahallesi Arzu Sokak’ ta vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yeni bir merdiven yapılıyor.

Topçular’a yeni merdiven yapılıyor
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İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Topçular Mahallesi Arzu Sokak’ ta vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yeni bir merdiven yapılıyor.

Beton merdiven çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Arzu Sokak’ta yeni merdiven çalışmalarına başladı. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak yeni merdiven vatandaşların kullanımına sunulacak. Programlı çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplere de dönüş yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Arzu Sokak’ ta toplam 60 metre uzunluğunda, 1.25 metre genişliğinde beton merdiven yapacak.

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