Türkiye rekorunun kırıldığı Cedit’te yıkım işlemlerinin yüzde 50’si tamamlandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde, yıkım işlemlerinin yüzde 50’si tamamlanırken hak sahipleri ile yüzde 98 anlaşılarak Türkiye rekoru kırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit Mahallesinde yıkım işlemlerine devam ediyor. Yüzde 98 anlaşma oranına sahip Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 248 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde taraflar arasında uzlaşma oranında bir Türkiye rekoru elde edildi. Şu an itibariyle yüzde 98 oranındaki anlaşma oranı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en büyük oran olarak gösterildi. Büyükşehir belediyesi, hak sahipleri ile sözleşme imzalamaya devam ederken Cedit’te yıkım işlemlerinin yüzde 50’si tamamlandı. Ödenecek toplam bedel 31,5 milyon TL olurken 494 adet binadan 248 bina yıkıldı. Proje kapsamında bin 105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.