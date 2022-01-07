banner4556

Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak

banner4336

İzmit, Gölcük ve Karamürsel’deki eski binaların yıkımı için 675 bin TL + KDV olarak belirlenen yıkım ihalesine 1 milyon 710 bin TL + KDV teklif edildi.

Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak
banner4581

İzmit, Gölcük ve Karamürsel’deki eski binaların yıkımı için 675 bin TL + KDV olarak belirlenen yıkım ihalesine 1 milyon 710 bin TL + KDV teklif edildi.

banner4575

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı’nda İzmit, Gölcük ve Karamürsel’deki eski binaların yıkımı için ihale gerçekleştirildi. Enkazın taşınması ve binalardaki kapı, pencere, demir-çelik vb. muhtelif malzemelerin satılması için kapalı teklif usulü düzenlenen ihaleye 11 firma teklif verdi. Kapalı tekliflerin açılmasının ardından en yüksek teklifi veren 3 firma açık artırma usulü tekliflerini sundu. En yüksek 3 teklifin alındığı son turda yıkım ihalesine verilen en yüksek teklif 1 milyon 710 bin TL + KDV oldu. Büyükşehir Encümeni’nde ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aziz Yıldırım’ın testi negatif
Aziz Yıldırım’ın testi negatif
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321