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Ulaşım aralıksız sürüyor

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UlaşımPark tarafından kırsal mahallelerde gerçekleştirilen ulaşım hizmeti, olumsuz kış koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor.

Ulaşım aralıksız sürüyor
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UlaşımPark tarafından kırsal mahallelerde gerçekleştirilen ulaşım hizmeti, olumsuz kış koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından 13 Ağustos 2021 tarihinde duyurulan kırsal mahalleler (KM) hatlarından yaklaşık 100 bin vatandaş faydalanıyor. Kırsal mahallelerdeki ulaşım sorunu için yapılan KM hatlarında, en uç mahallelere dahi otobüs hattı tanımlanarak vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor. Yoğun kar yağan bölgelerde de ulaşım sorunu yaşanmadan devam ediliyor. Ayda yaklaşık 13 bin sefer ve 410 bin kilometre yol kat eden otobüsler, vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

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