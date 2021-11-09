UlaşımPark, tüm zamanların rekorunu kırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi gerçekleştirilen otobüsler, ekim ayında tüm zamanların yolculuk rekorunu kırdı. 2.438.943 kilometre yol kat eden otobüsler 85.576 sefer gerçekleştirdi.

UlaşımPark, tüm zamanların rekorunu kırdı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi gerçekleştirilen otobüsler, ekim ayında tüm zamanların yolculuk rekorunu kırdı. 2.438.943 kilometre yol kat eden otobüsler 85.576 sefer gerçekleştirdi.

18 tramvayla toplamda gidiş dönüş 20 kilometrelik hat boyunca vatandaşlara hizmet veren Akçaray tramvay hattı da rekor tazeledi. 1 günde taşıdığı yolcu rakamını 53.613’e yükselten Akçaray, vatandaşları gitmek istediği yere hızlı ve güvenli ulaştırdı. Toplamda 18 tramvay ile ortalama her gün 300 sefer gerçekleştiren Akçaray, seferlerine durmadan devam ediyor.

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