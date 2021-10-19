‘Ustalara Saygı’ fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu

İzmit Belediyesi’nin destekleriyle İZEV öncülüğünde duayen fotoğrafçıların eserleri, Ustalara Saygı Fotoğraf Sergisinde sanatseverlerle buluştu.

İzmit Belediyesi’nin destekleriyle İZEV öncülüğünde duayen fotoğrafçıların eserleri, Ustalara Saygı Fotoğraf Sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), fotoğrafı sanata dönüştüren ülkemizin duayen fotoğrafçılarının eserlerini İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde sergiliyor. Ustalara Saygı Fotoğraf Sergisi 18-24 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverleri ağırlayacak.

‘Ustalara Saygı Fotoğraf Sergisi’nde duayen fotoğrafçılar Ara Güler, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Ozan Sağdıç, Şemsi Güner ve Yıldız Moran’ın İstanbul fotoğrafları yer alıyor. İzmitli sanatseverler, sergi sayesinde fotoğraf sanatçılarının özel izler taşıyan fotoğraflarından oluşan özel bir koleksiyon ile buluştu. Sanat projesinin geliri zihinsel engeli olan bireylerin eğitimi için değerlendirilecek.