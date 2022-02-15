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Uysal: "Fuar alanı için bir karar almadık"

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, "Fuar alanı için bir karar almadık, şehir plancılarıyla çalışıyoruz. Fuar alanı için kamuoyuyla birlikte ortak karar alacağız" dedi.

Uysal: "Fuar alanı için bir karar almadık"
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, "Fuar alanı için bir karar almadık, şehir plancılarıyla çalışıyoruz. Fuar alanı için kamuoyuyla birlikte ortak karar alacağız" dedi.

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Bugün bazı internet sitelerinde çıkan Uluslararası Fuar Merkezi alanının Kocaelispor’a verildiği haberlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal açıklama yaptı. Fuar merkezi alanıyla ilgili bir karar alınmadığını belirten Uysal, "Fuar alanı için kararı paydaşlarla birlikte ortak yapılacak çalışmalar ile belirleyeceğiz" dedi. Kocaelispor’un kentin önemli bir markası olduğunu ifade eden Uysal, "Fuar alanı için alınan net bir kararımız yoktur. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda farklı şehir plancılarına bu alanın Kocaeli halkının en iyi şekilde faydalanacağı bir alana dönüştürülmesi için çalışma yapılması istendi. Ortaya çıkan projeler tüm paydaşlarımızla değerlendirilmek suretiyle, kamuoyunun katılımıyla ortak akıl çerçevesinde bir karara bağlanacak ve Kocaelili hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.

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