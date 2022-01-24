Vatandaşlara aşı ulaştırmak için kapı kapı geziyorlar

Kocaeli’de mobil aşı ekipleri, zorlu kış şartlarında da aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan mobil aşı ekipleri, ilçe merkezlerinin yanı sıra köy ve beldelere de gidiyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen aşılama çalışmalarını aksatmadan sürdüren ekipler, vatandaşların aşılarını evlerinde yapıyor.

Sağlık ekiplerinin canla başla çalıştığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, "Mobil aşı ekiplerimiz ilimiz genelinde birçok noktada sizler için sahada görevinin başında. Sizde kamu hastanelerimizde, üniversite hastanesinde, özel hastanelerde, aile sağlığı merkezlerimizde yada mobil aşı merkezlerimizde aşınızı olarak hem kendinizi koruyabilir hem de sağlık çalışanlarına bu mücadelede destek olabilirsiniz" dedi.

"Saniyelerle yarışıyorlar"

Vatandaşlara, "eksik aşı dozunuzu olun" uyarısında bulunan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Havalar soğudu, kapalı alanlarda daha çok zaman geçireceğiz. Bir an önce ertelemeden günü gelen aşı dozlarımızı olalım. Bunun yanında maske, mesafe ve temizlik kurallarını kesinlikle elden bırakmayalım. Mobil aşı ekiplerimiz, evde sağlık birimlerimiz sağlık kuruluşuna gidemeyen veya yaşlı, evde yatalak durumdaki vatandaşlarımıza aşı yapmaya devam ediyor. Herkesin aşı olması önemli, kronik hastalığı olanların, yaşlı vatandaşlarımızın, gebelik sürecindeki anne adaylarımızın aşı olması daha da önemli. Aşı ve önlemlerle hem kendimizi, ailemizi hem de daha riskli vatandaşlarımızı koruyalım. Ayrıca 112 acil sağlık hizmetleri ekiplerimizde 7/24 her koşulda fedakarca görevlerinin başında. Acil sağlık ekiplerimiz saniyelerle yarışarak hayat kurtarmak için mücadele ediyor. Özellikle trafikte ambulansa yol verelim ve 112’yi gereksiz yere meşgul etmeyelim. Salgının başından itibaren canla başla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız" diye konuştu.