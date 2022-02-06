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Vişne Bahçesi, İstanbullu tiyatroseverlerden tam not aldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, büyük beğeni toplayan "Vişne Bahçesi" isimli oyunla İstanbul Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluştu.

Vişne Bahçesi, İstanbullu tiyatroseverlerden tam not aldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, büyük beğeni toplayan "Vişne Bahçesi" isimli oyunla İstanbul Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluştu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2022 yılının ilk şehir dışı gösterimini Küçükçekmece Belediyesi’nin daveti üzerine İstanbul’da gerçekleştirdi. Anton Çehov’un Vişne Bahçesi oyunuyla Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde sahnelenen oyun izleyiciden tam not aldı. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği oyun pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

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