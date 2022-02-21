Vücut çatlakları tedavisi için yeni cihaz

Vücut çatlaklarının kadınların korkulu rüyası haline geldiğini belirten Uzman Estetisyen Merve Özer Akın, "Cordis Avrupa Bilim Kurulundan da onaylı stria ex cihazı ile yaklaşık 1 ila 3 seansta danışanlarımız tamamen bu çatlaklardan kurtulabiliyor" dedi.

Beslenme alışkanlıkları, genetik faktöreler, kilo alıp verme, hamilelik gibi etkenler vücut çatlaklarına sebep olabiliyor. Uzman Estetisyen ve Phanes Beauty Eğitim Direktörü Merve Özer Akın, vücut çatlaklarının kadınların korkulu rüyası haline geldiğini belirterek, "Bu çatlaklar, danışanlarımızın bedenlerinde en sık karşılaştığımız iyi huylu cilt lezyonlarıdır. Sağlık açısından herhangi bir tehdit oluşturmasalar da, özellikle kadınlar için estetik kaygılara neden olabilmektedir. Cildin dermis tabakasında meydana gelen yırtılmalardır. Bu yırtılmalar, cilt yüzeyinde başlangıçta kırmızı renkte olur. ilk aşamada hafif kabarık görünmeleri ve kaşınmaları gayet normaldir. İlerleyen dönemlerde çatlaklar, sedefli beyaz, gümüş bir renge dönüşür. Cilt liflerinin yırtılması sonucu ortaya çıkan çatlaklar, genel olarak bacak, kalça, karın, kol gibi bölgelerde görülür. Zamanla rengi solma eğiliminde olsa da, görünümü özellikle kadınlar için estetik açıdan oldukça rahatsız edicidir. Çatlaklar; hamilelik ve ergenlik gibi hızlı kilo alıp verilen dönemlerde veya genetik gibi faktörlere bağlı olarak gelişir" dedi.

"Danışanlarımız tamamen bu çatlaklardan kurtulabiliyor"

Vücut çatlaklarıyla mücadele için öncelikle bir uzmandan profesyonel yardım alınması gerektiğini belirten Akın, "Özellikle danışmanlık yaptığımız özel bir şirketin ürettiği ve Cordis Avrupa Bilim Kurulundan da onaylı stria ex cihaz ile yaklaşık 1 ila 3 seansta danışanlarımız tamamen bu çatlaklardan kurtulabiliyor. Yüksek maliyetler tutabilir diye düşünenler olabilir. Seansı ortalama 1500 TL gibi rakamlarla bu uygulamayı yaparak, estetik açıdan daha sağlıklı bir görünüme kavuşabilirler" diye konuştu.