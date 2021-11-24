Yaklaşık 3 bin 500 öğretmen tek tek ziyaret edildi

Darıca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçe genelindeki 3 bin 500 öğretmeni ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelindeki bütün okullar tek tek ziyaret edildi. Devlet okulları ve özel okullar ayrımı gözetmeden ilçedeki bütün okullara giden Darıca Belediyesi, öğretmenleri yalnız bırakmadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, okulları gezerek öğretmenler odasına konuk oldu ve öğretmenlere çiçek hediye ederek öğretmenler gününü kutladı.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğretmenlerin her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek “El birliği ile Darıca’mızda eğitim kalitesini yükseltmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Okullarımızdan ve eğitim camiasından gelen talepler en önemli önceliklerimizden biri. Darıca Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Darıca ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve okul müdürleri de ziyaretler sebebiyle duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.