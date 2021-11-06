Yapımı devam eden çocuk parkı yeşilleniyor

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme’de yapımına devam ettiği çocuk parkını bitkilendirme çalışmalarıyla yeşillendiriyor.

Yapımı devam eden çocuk parkı yeşilleniyor
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İzmit Belediyesi, Kuruçeşme’de yapımına devam ettiği çocuk parkını bitkilendirme çalışmalarıyla yeşillendiriyor.

Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi’nde yapımı devam eden çocuk parkında bitkilendirme çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına açmayı planlıyor. Parkın yapılacağı toplam 533 metrekarelik sosyal alanın 125 metrekaresi çocuk oyun alanı, 240 metrekaresi yeşil alan ve 90 metrekaresi etkinlik alanı olacak şekilde planlandı. Kuruçeşme’ye kazandırılacak olan sosyal yaşam alanının içerisinde oyun grubu, kondisyon alanı, bank ve kamelyalar yer alacak.

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