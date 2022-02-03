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Yaralı güvercine zabıta ekiplerinden yardım eli

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İzmit Leyla Atakan Caddesi üzerinde zabıta ekipleri tarafından yaralı halde bulunan güvercin, Ormanya da tedavi altına alındı.

Yaralı güvercine zabıta ekiplerinden yardım eli
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İzmit Leyla Atakan Caddesi üzerinde zabıta ekipleri tarafından yaralı halde bulunan güvercin, Ormanya da tedavi altına alındı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün öğlen saatlerinde İzmit Leyla Atakan Caddesinde devriye gezerken kaldırım üzerinde uçamayan yaralı bir güvercin olduğunu fark etti. Zabıta ekipleri, kuşu alarak tedavi edilmek üzere Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Yaralı güvercinin tedavisi uzman veteriner hekimler tarafından yapılıp, tedavisi bittikten sonra doğaya salınacak.

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