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Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Pandemide Benim Öğretmenim" yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Pandemide Benim Öğretmenim" yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde dereceye giren öğrencileri belediyede konuk eden Başkan Aygün, başarılı öğrencileri ödüllendirdi. Öğrencileri tebrik eden Başkan Aygün, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi hazırladıkları bu güzel eserler dolayısıyla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizler bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da yapacağımız çalışmalar ve projelerimizle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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