Yaşlı adamın yardımına zabıta ekipleri koştu

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, 92 yaşındaki bir vatandaşın ihtiyaçlarını giderebilmesi için yardımda bulundu.

Birkaç gündür yer yer etkili olan kar yağışı özellikle yaşlı vatandaşların ulaşımını engelliyor. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet eden 92 yaşındaki Remzi Çıldız’ın işlerini halledebilmesi için harekete geçti. Çıldız’ı evinden alan zabıta ekipleri önce maaşını çekebilmesi için bankaya götürdü. Ardından gıda alışverişini yapabilmesi için markete götürdü. Zabıta ekipleri, işleri hallolan Remzi Çıldız’ı tekrardan evine bıraktı. Çıldız, kendisini evine bırakan zabıta ekiplerine yardımları için teşekkür etti.