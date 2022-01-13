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Yaya güvenliği için üstgeçitlerde çalışma

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaya güvenliği için üst geçitlerde solüsyon çalışması yapıyor.

Yaya güvenliği için üstgeçitlerde çalışma
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaya güvenliği için üst geçitlerde solüsyon çalışması yapıyor.

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Kocaeli’de etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havayla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, soğuk havayla birlikte oluşan buzlanmalara karşı yaya üst geçitlerinde solüsyon çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, buzlanma olmaması, vatandaşların kayarak zarar görmemesi için çalışmalarına gece geç saatlerde başlıyor. Ekipler buzlanmadan dolayı yayaların zarar görmemesi için solüsyonla temizlik çalışması yapıyor.

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